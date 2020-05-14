新冠肺炎︰39縣疫情回落至3月水平　將解除緊急狀態

日本的新冠肺炎疫情反覆之下，經濟再生擔當相西村康稔周四（14日）出席疫情諮詢委員會會議後透露，將解除國內39個縣的緊急狀態宣言；其中包括屬於「特定警戒都道府縣」的5縣，估計為茨城、石川、岐阜、愛知和福岡縣。

西村康稔周五出席會議後指，國內新增感染人數漸少，而上述39個縣的近期疫情已回落至3月中旬、疫情擴大前的水平。疫情嚴重的北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫8個都道府縣則將維持緊急狀態；而京都亦因鄰近大阪，政府亦認為解除其緊急狀態屬為時尚早。

日本政府在上月7日，將對緊急狀態宣言對象擴大至全國，是次決定將是首次解除。為防止緊急狀態解除後感染驟增，當局將努力推廣社交疏離、戴口罩和勤洗手的「新生活方式」。首相安倍晉三上周一（4日）宣布，將原定上周三（6日）到期的緊急狀態宣言延長至月底；但專家在周四（14日）評估狀況後，或將在到期前解除宣言。

另外，東京奧運因應疫情而延期約1年後，奧組委已開始調整聖火傳遞的計劃，包括縮短日程、推遲開始時間、簡化活動以削減經費的方案。