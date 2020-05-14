影片揭士兵涉虐待疑犯　軍方罕有認責稱將徹查

西方近年指控緬甸政府軍犯下戰爭罪行兼嚴重違反人權，風波鬧上國際法庭。近日網上流傳一段緬軍士兵毆打疑犯、並威脅殺死對方的影片，惹來輿論嘩然。緬軍周三（13日）承認有士兵向疑似反政府武裝部隊若開軍（AA）成員作非法審訊，已將涉案者扣留調查。

有關影片在上周六（9日）起流傳，可見5名遭蒙眼、雙手被綁在背後的男子被困船上。其中一名身穿白色背心的男子說：「先生，我是平民。」一名士兵喊道：「甚麼平民？為何要攻擊我們？」之後他用手抓着白背心男的頭髮，並拳毆對方臉部；另一名士兵則說「讓他們死」，之後用鞋踢向疑犯頭部。

緬軍周三就事件發表聲明，宣稱影片中遭毆者並非平民，他們與反政府組織若開軍有聯繫，才會遭到拘捕，並在轉押至若開幫首府實兌途中對他們展開審訊。一名聲稱是片內其中一名被捕者的親友透露，周二（12日）時在邦納均鎮（Ponnagyun）警局與事主見面，並強調對方非若開軍成員。

緬軍發言人紹敏通（Zaw Min Tun）透過電話向英媒表示，當局已收押影片內施暴的士兵，並將設立特別法庭審理案件。他稱片中遭施暴的5男目前也被關押在實兌，而影片則在上月27日於若開邦邦納均鎮拍攝；若開軍至今未作回應。

若開邦位於緬甸西南部，衝突摩擦不斷。緬軍隨了捲入被指屠殺當地回教少數族裔羅興亞人的指控外，過去數十年亦不斷和由佛教徒組成的若開軍交火。在今年3月，緬甸政府將若開軍列為恐怖組織。