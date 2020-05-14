新冠肺炎︰補習講師夜店染疫　謊報無業累學生中招

南韓近日受夜店集體感染群組拖累，新冠肺炎疫情出現反彈。中央防疫對策本部周四（14日）公布，國內前一天新增29宗確診，全國累計病例逼近1.1萬宗，其中260人死亡。韓媒指，仁川市一名補習講師疑似在梨泰院夜店染疫後謊稱「無業」，導致其同事及補習學生等8人受感染，市政府擬就此報警。

仁川市政府周三（13日）公布，市內當日新增8宗確診，全數與上周六（6日）確診的25歲男子A某有關。據報，A某月初曾到訪爆發集體感染的首爾梨泰院夜店和酒吧，亦曾與另一名患者進餐；A某事後無出現病徵，但檢測後確診。然而，任職培訓班講師的A某在接受衞生局調查時謊稱無業，事後如常工作。

當局其後發現A某活動軌迹與其說法有出入，終揭發事件；惟當時A某已曾到培訓班及到市內某家庭當補習老師。有關患者包括一名20多歲男子、6名中學生及一名40多歲女子，他們分別為A某的同事、培訓班學生、家教學生及學生母親。仁川市指，A某涉嫌違反《傳染病預防與管理法》，將就此向警方報案。

南韓中央防疫對策本部周四則指，與首爾梨泰院夜店相關的新冠肺炎確診病例已增至133例。周三（13日）新增的29宗個案中，有20宗來自夜店群組，另有6宗為社區傳染，其餘3宗則是境外輸入病例。