自稱「甚麼都做不了」　世貿總幹事提前離任

世界貿易組織(WTO)總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）周四（14日）宣布，決定提前一年於今年8月31日離任，他指這是避免該組織進一步陷入混亂的最佳方式，又稱因遭到美國總統特朗普打擊且全球經濟開始衰退，世貿組織已然步履維艱。

阿澤維多指離任是他的個人決定，他說：「我之所以離開，坦白講，是因為對我、我的家人和整個組織而言，這都是最好的選擇。」他補充，時機問題也影響了他的決定。「我們現在甚麼都做不了，沒有談判，一切都陷入停頓。常規工作完全停了下來。」

他原定卸任時間為2021年9月，提前離任正值全球貿易料將降至歷史低位、經濟料出現大蕭條以來最嚴重滑坡的微妙時刻。另外，作為世貿組織主要職能之一，仲裁貿易糾紛的職能在去年遭到美國限制。

現年62歲的阿澤維多表示，最好盡早卸任，以免世貿組織下次部長級會議被遴選下任總幹事的過程所干擾。他承認，突然離職可能會加劇世貿組織已經破裂和無效的說法。

他說：「這可能助長這種說法，但基本上這是不正確的。我留在這裏病毒就會消失嗎？病毒不會消失。我留在這裏美國和中國就會突然握手言和？不，不會的。我留在這裏不會改變任何事。」現在是為世貿組織注入新鮮血液的時候了。「希望新任總幹事將帶來我認為急需的那種能量和耐力。」

他又說：「船沒有下沉。這艘船的航行狀況很好，我所做的是將指揮權交給其他人。」