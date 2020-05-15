新冠肺炎：捷克參議院通過決議　支持台灣參與WHA

世界衞生大會（WHA）將於下周一（18日）起一連兩日舉行視像會議，多個國家日前表明支持台灣參與大會。台外交部周四（15日）晚間指出，捷克參議院兩個委員會創捷克國會首例，分別通過決議案建議世衞（WHO）總幹事邀台參與WHA，外交部對此表示誠摯感謝；而中國大陸對此堅決反對。

台外交部當晚發出新聞稿指出，捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」及「衞生暨社會政策委員會」，周三（13日）分別通過決議案，支持台灣參與WHO及WHA。決議案指出，台灣參與WHO的權利長期遭剝奪，違反國際醫衞社群尊重多元、道德及專業的價值觀。台灣在對抗新冠肺炎疫情成效顯著，善用其經驗並納入全球公衞體系對公眾有利，建議世衞以符合「Health for All」的原則，邀請台灣參與今年的WHA。

另對於106名包括歐洲議會跨黨團議員及德國國會議員等政要，周三聯署致信歐盟會員國衞生部長，籲請台灣衞福部長陳時中以觀察員身份出席WHA；台外交部對此表示感謝，並指出事件反映歐洲希望WHO能傾聽龐大民意，而不是被某會員國任意政治操作。

對此，中國大陸外交部發言人趙立堅表示，今年WHA將討論新冠疫情、選舉執委會委員等必要議題，議程大幅縮減。個別國家卻執意討論涉台提案，其目的是嚴重干擾大會進程、破壞國際抗疫合作，包括中方在內的國際社會對此堅決反對。

趙立堅強調，台灣參加WHA必須按照一個中國原則處理，中央政府對台灣地區參與全球衞生事務作出妥善安排，台灣地區不存在所謂「國際防疫缺口」的問題。世衞大會連續多年拒絕少數國家提交的涉台提案，充分反映了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。