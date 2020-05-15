新冠肺炎：孕婦徒步回家產後僅小休1.5小時　再走4天才得救

印度一位懷孕媽媽因新冠肺炎疫情被迫從打工的城市回鄉，一家人因為貧困無援，她在分娩後竟只休息了個多小時，就要長途跋涉徒步走了4天，才得到官員救助。

這名印度婦女和她的丈夫，日前帶着4名子女，徒步從馬哈拉施特拉邦的納西克（ Nashik ）前往中央邦 （ Madhya Pradesh ）的瑟德納（Satna）。途中，這位婦人陣痛分娩，誕下小女兒後，也沒法像一般產婦般充分休息，只「休養」了個半到兩個小時，一家人又要再次趕路。

一家又繼續走了約160公里，直到抵達中央邦的 1 個檢查站，被當地官員卡內什（ Kavita Kanesh ）攔住，才驚覺這位媽媽急需治療。卡內什說，這家人之所以離開納西克，是因為他們沒有地方住了，更由於新冠肺炎疫情，各地都執行封城措施，他們沒法賺錢，身無分文，沒有交通工具和順風車可搭，才落得這樣的苦況。

卡內什說，這位媽媽是在本月5日分娩，之後走了4天才抵達檢查站，目前已安排她住進隔離檢疫設施接受治療和照顧。

自從印度因應新冠肺炎疫情實行封城措施後，由於公共交通停運，加上貧困的關係，有成千上萬的民工被迫徒步從他們工作的城市回鄉，而女民工走到半路要分娩也不是頭一次發生的事。上周亦有一名懷有身孕的女民工，在回家的路上步行了500公里，要在一棵樹下生產。