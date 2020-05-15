新冠肺炎：波羅的海三國　啟動歐盟首個「疫中旅遊圈」

波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，是歐盟受新冠肺炎疫潮打擊最輕的成員國家。三國周五（15日）凌晨起互相開放邊界，成為歐盟內首個區域性的「旅遊圈」。

立陶宛總理斯克韋尼利斯發聲明指，波羅的海旅遊圈讓商家有重新開業的機會，也讓居民有望恢復正常生活。三個國家的公民和居民，周五起可在三國之間自由出入，而區域外入境者，則仍需要自我隔離14天。

波羅的海三國在疫情爆發後，迅速關閉邊境及封城，減慢了疫情擴散，至今區內少於150人死於新冠肺炎，遠低於意大利、法國和德國等歐盟國家。愛沙尼亞內政部長赫爾默表示，沒有理由擔心重新開放邊境會令病毒蔓延。

歐盟委員會駐立陶宛代表普蘭柯維奇（Arnoldas Pranckevicius）亦指，波羅的海國家是緊密夥伴，流行病學情況相似，彼此經濟整合良好，因此讓民眾和貨物自由流動，對整個區域非常重要。

愛沙尼亞和立陶宛早前已分別與芬蘭及波蘭放寬旅遊限制，但只限於商務旅客及學生。波羅的海三國曾邀請芬蘭及波蘭加入「旅遊圈」，惟芬蘭及波蘭暫時未有打算加入。