N號房創始人無以性虐片牟利　動機疑僅為性需求

南韓「N號房」性虐影片群組的創始人「GodGod」早前落網，身份被揭為24歲男大學生文亨旭（音譯）。韓媒周五（15日）引述警方指，文亨旭與案中另一主謀趙主彬不同，未有透過經營性虐群組牟利，懷疑犯機動機可能出自純粹的「性需求」。而文亨旭就讀的韓京大學，則正考慮對其處以退學處分。

慶北地方警察廳周四（14日）公布案件細節，指文亨旭在社交網盜取未成年人的帳號等個人訊息，威脅要求對方發送裸照，由此逐步建立多個色情群組。不過，文亨旭未有如趙主彬般按內容刺激程度分級收費，僅在其中一個群組收取過1萬韓圜（約64港元）的入群費，總收益僅得90萬韓圜（約5800港元）。

此外，文亨旭更將收來的費用分予受害人作安撫、防止他們報案，未有從中牟利。警方認為，文亨旭犯罪的動機可能出自純粹的「性需求」。警方上周六（9日）傳喚文亨旭時，他自信身份不會暴露，一度主動前往配合調查。文亨旭起初強烈否認「Godgod」身份，但警方檢獲一部他在2017年丟棄的手機，成為了迫使文亨旭認罪的關鍵證據。

文亨旭供稱，自己從2015年7月開始犯罪，並承認「共有50名受害人」。警方目前共發現10名受害者，全部都是未成年人；正設法追查其餘受害人。警方調查又發現，文亨旭在2017年讀大學期間，曾以社會服務員的身份在某保育機構工作；警方目前正調查他當時有否犯下類似罪行。

文亨旭為京畿道安城韓京大學建築系的在校生，目前停學。校方表示，已召開學生懲戒委員會，目前正在考慮處分。校方︰「事件影響惡劣，已引起全社會的公憤，我們考慮對該學生做校規範圍內最嚴重的處分，包括對其做退學處理。」