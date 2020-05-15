新冠肺炎：全國大規模抗體檢測　IOC承擔東奧延期費

日本東京奧運因新冠肺炎疫情延期，造成龐大的額外費用。國際奧委會（IOC）與東京奧組委一直未能就哪方負責承擔此巨款達成協議，至周四（14日）終於有決定，IOC主席湯瑪士‧巴治在執委會上透露國際奧委會將承擔8億美元（約62億港元）的額外費用；至於有建議「沒疫苗就取消東奧」，巴治不認同並強調目前就要全力做好準備。

IOC就東京奧運延期的額外費用終於表態，這也是他們首次公開表示會承擔額外成本，巴治表示IOC準備了一個8億美元的「信封」，主要分為兩部分，其中6.5億美元是作為東奧推遲所造成的額外賽事組織費用，而另外1.5億美元將為各國際單項組織及各奧委會等提供支援。

早前有醫學專家認為如果未有新冠病毒的疫苗，明年舉辦奧運是不實際，應取消這4年一度的盛事，但巴治強烈拒絕：「我們目前全力以赴，爭取在2021年舉辦成功的東奧，並為所有參與的運動員及工作者提供一個安全環境，距離推遲開幕還有一年零兩個月的時間，我們不應助長傳聞流言亂飛。」

IOC同意承擔追加費用，日媒大肆報道，日本網友紛紛表達意見，有人稱：「大部分追加費都是日本承擔，如果負擔太多，應盡早向IOC表態停辦。」亦有網民希望索性取消，免得再花錢：「都是取消算吧，如果全世界人來到奧運，又產生疫情，日本會被讉責，還要在醫療及經濟上花錢，為奧運會花這麼多錢完全沒必要。」

另外，日本厚生勞動相加藤勝信周五出席內閣會議後表示，下月起將在多地實施規模達1萬人的新冠病毒大型抗體檢測，以掌握過去多少人感染的實況，及估算需要接種疫苗的人數。相關人士透露，除感染者較多的東京與大阪外，感染人數較少的地區也列入候選。當局4月下旬曾對東京都和東北地區捐血樣本進行同類檢測，東京500份樣本中有3份驗出抗體，比率約為0.6%。