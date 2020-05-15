新冠肺炎：朴槿惠羈押監獄傳疫情　夜店群組153人中招

南韓前總統朴槿惠因親信干政案入獄，而她身處的首爾拘留所有一名獄警於周五（15日）確診新冠肺炎，引起關注。中央防疫對策本部宣布，當日再新增5宗與首爾梨泰院夜店群組有關的病例，累計增至153宗。

當局已為傳出疫症的首爾拘留所進行消毒，並隔離277名曾接觸過確診獄警的人士，包括23名職員及254名囚犯，其中6人檢測結果呈陰性沒有染疫，其餘271人也將接受檢測，包括「N號房」案件25歲疑犯趙主彬。拘留所已暫停探視活動，據報朴槿惠未曾與確診獄警接觸。有朴槿惠的支持者認為她有被感染風險，呼籲當局暫停監禁她。

而梨泰院確診的153宗病例中，有90人曾到訪夜店，63人是他們的親友、同事等密切接觸者；有87名感染者來自首爾，4人來自釜山市，當局懷疑部分人是經卡拉OK房的冷氣系統傳播病毒。為防止夜店出現群聚疫情，釜山市決定在本月12日至26日期間，針對該地區71間娛樂場所發出禁聚令。中央防疫對策本部亦呼籲，民眾在周末不應前往人多密集的場所。

另外，著名法國時尚品牌Chanel日前傳出在南韓加價25%，風聲一出，首爾的Chanel分店於周一至周三期間，平均有20至40人在開店前4個小時便到店外排隊，僅周二上午就有約222名顧客在現場大排長龍。當地衞生部門表示，正考慮發布行政命令，暫時關閉市內Chanel分店，以防止再發生集體感染。