女武士遺骸發現騎射痕迹　證木蘭辭源自鮮卑時代

「唧唧復唧唧，木蘭當戶織」。《木蘭辭》中花木蘭代父從軍的故事家喻戶曉，惟歷史學家一直對原型出處議論紛紛，其中起源自鮮卑時代的說法備受認同。美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）一個考古團隊，曾在蒙古鄂爾渾省的墓葬遺址挖出鮮卑女武士的遺骸，日前公布分析結果，進一步印證該主流說法。

考古學家克莉絲汀‧李（Christine Lee）在中國和蒙古從事考古工作16年，自發現這兩具女武士遺骸後，她過去4年一直與團隊分析遺址29個貴族墓葬內，16男10女及3具未知性別古人遺骸的骨骼狀況，發現遺骸上均有長時間學習騎射的痕迹，例如拇指有重複射箭運動的痕迹、騎馬人士常見的脊柱創傷。

而這兩具年齡分別超過50歲及約20歲的女武士，骨骼亦可見她們生前曾受專業的騎馬和箭術訓練，證明兩名女性與男性一樣學習騎射，反映當時有一定程度的性別平等。研究人員認為，兩女生活在公元147年至552年的鮮卑時代，推斷騎射技能是當時亂世自保的必要技能，女性需和男性一起保家衞國；另因身為不需在前線作戰的貴族，她們身上沒有戰爭造成的傷疤。

克莉絲汀‧李指另一證明是民歌中提到木蘭是為可汗而戰，可汗一詞是當時蒙古高原領袖的稱呼。她認為研究結果進一步印證《木蘭辭》起源自男女較為平等的北方胡人遊牧文化，而非同一時期南方漢人王朝，因後者視女性為差遣隨從、溫順無助。

《木蘭辭》是中國南北朝時期一首長篇敍事民歌，記述女子木蘭女扮男裝代父從軍的故事，但原作未有提及其所處年代等細節。研究結果原定4月中旬在美國物理人類學家協會發表，惟受疫情影響而取消。