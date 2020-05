英國蘇格蘭一名退休醫生周二(12日)參與「百萬富翁」(Who Wants to be a Millionaire)問答節目時,只差答對最後一條問題就能坐擁100萬英鎊(約945萬港元)。他不願冒險而放棄作答,幸而亦成功贏得50萬英鎊(約473萬港元)獎金。

湯斯利(Andrew Townsley)參加節目時表現不俗,一連答對14條問題。當面對最後難題「下列哪一項是最古老的賽車運動」時,他坦言沒有十足把握。他為免答錯令獎金大幅跌至6.4萬英鎊(約60萬港元),最終決定放棄。

節目翌日播出後,各國網民均大表嘆息。有人稱自己也不會為此冒險,另有人指湯斯利只差一點就能成為節目復播後首位百萬富翁。