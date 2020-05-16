英媒︰WhatsApp推電子支付服務　涉壟斷或受查

美國社交網巨擘Facebook（Fb）旗下的通訊軟件WhatsApp市場極大，引起壟斷爭議。英媒周五（15日）引述多方消息表示，有指控稱WhatsApp利用其市場優勢，向大量用家提供電子支付服務，印度反壟斷監察組織已就此審視，或會展開調查。

消息指，WhatsApp在3月中遭一名律師投訴，指其濫用電子通訊市場龍頭地位，向現有用戶強加自家電子支付功能，滲透印度急速發展的電子支付市場。據悉，印度競爭委員會（CCI）已加以檢視，有權針對WhatsApp展開進一步調查。

消息人士續指，CCI的審視仍屬初步階段，未有最終定論。另一消息則指，WhatsApp此舉涉嫌損害競爭，或有違印度反壟斷法。不過，由於WhatsApp尚未全面推出有關電子支付服務，故當局或未必會正式展開調查。

CCI、WhatsApp及Fb均未有回應。WhatsApp近年有意盡快在印度推出電子支付服務，而相關功能已早於2018年開放予印度的100萬名用戶試用。WhatsApp在印度擁有4億用戶，數量冠絕全球市場。