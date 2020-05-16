新冠肺炎︰去年初血液樣本有抗體　厚勞省稱檢測不準確

日本的新冠肺炎疫情未止，厚生勞動相加藤勝信周五（15日）表示，將在多地實施萬人規模的新冠病毒抗體檢測，以掌握實際感染人數及預防未來疫情。不過，當局在測試抗體檢測盒的性能時，顯示兩個取自2019年初的血液樣本呈陽性、即有抗體。厚勞省認為結果反映檢測工具精確度不足，出現「假陽性」反應。

在實施正式檢測前，厚勞省上月起測試檢測盒性能，從東京都和東北6縣紅十字協會血庫中，各隨機抽取500份樣本檢測，兩個區域分別有3個及2個血樣呈陽性反應，即發現新冠病毒抗體。這意味着在東京及東北地區，感染新冠肺炎的比率為0.6%和0.4%；不過今次檢測僅屬試行，取樣範圍較小。

厚勞省亦從2019年1月至3月採集的血樣中抽取500份樣本，結果有2個血液樣本檢出陽性，引起外界關注。由於新冠肺炎疫情在去年首季仍未爆發，故厚勞省認為有關結果屬「假陽性」。加藤指，專家認為本次測試的樣本較少，加上檢測工具的精確度不足，承認檢測結果有可能不準確。厚勞省將在進行大規模檢測的同時，繼續檢查檢測工具的性能。