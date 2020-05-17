貿易部長：與華做生意有風險　企業或尋其他市場

澳洲政府因推動國際獨立調查新冠病毒源頭而與中國交惡，貿易部長伯明翰周日（17日）警告，中國政府不可預測的貿易干預顯示與華做生意有風險，或導致澳洲企業着眼其他市場。他又透露，早前要求與中國商務部長鍾山通電話，至今未有回覆，揚言澳洲保留向世界貿易組織申訴的權利。

中國政府早前威脅對澳洲大麥徵收反傾銷稅，又暫停從澳洲4間屠宰場進口牛肉。伯明翰接受澳洲傳媒訪問時稱，澳洲政府沒有補貼大麥生產商，北京沒有權向澳洲大麥加徵反傾銷稅，若中方落實相關稅項，澳洲審視其理據後會決定下一步行動，包括向世貿申訴。

伯明翰為澳洲依賴中國市場辯護，稱中國是區內最大經濟體，近數十年快速增長，與其做生意是澳洲企業的決定，現時它們要平衡與華來往的風險與回報。他鼓勵企業把風險分散至多個回報相若的市場，這是明智的商業行為。他預計很多澳洲企業會因過去數周所見、無法預測的干預而開始考慮風險是否改變，或需尋找其他市場。

伯明翰又提到，澳洲在政府對政府的溝通保持開放，中方未回應他想與鍾山通話的要求，對方應該回電。