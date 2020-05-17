長城出土2000年前皮製老鼠　首揭古羅馬人玩味一面

建於古羅馬帝國時期的哈德良長城為英國的歷史地標，附近的文德蘭達要塞（Vindolanda Roman Fort）更是蘊藏大量古時皮革文物，極具考古價值。當地博物館團隊上周六（16日）公布，在堡壘意外出土了一件可追溯至近2000年前的皮製小老鼠。考古學家是首次發現該類古羅馬文物，有助了解古人生活細節，窺探其玩味一面。

哈德良長城建於古羅馬帝國時期的公元122年，延綿117.5公里，橫跨整個國家，負責抵禦北方的野蠻人部族，如今已是英格蘭北部最受歡迎的歷史景點之一。位於長城以南約1.6公里的文德蘭達要塞，1993年起陸續發現了7000件文物，博物館多年來繼續出土及研究。館方近日檢視一袋皮革殘片時，意外發現該件皮製小老鼠。

皮老鼠長12.2厘米、闊2.6厘米，身上刻痕模仿眼睛和毛髮，形態頗為像真。皮革估計源自公元105至130年，有疑似被古羅馬拉車輾過的壓痕。文德蘭達博物館館長伯莉（Barbara Birley）形容發現令人驚喜，認為皮老鼠除了可能是孩童玩具，也有可能是2000年前的古羅馬式玩笑。

伯莉指出，當時的堡壘缺乏照明，這隻小老鼠在昏暗中看起來很有可能會騙到路過的人們。她又指，雖然學界已知哈德良長城附近住有孩童，但鮮有發現玩物，今次發現實有助了解北方戰線的兒童生活點滴。館方計劃在文德蘭達博物館重開後，向公眾公開展覽該隻皮革小老鼠。