光州事件40周年　文在寅：必須查明開槍真相

周一（18日）是南韓光州民主化運動40周年，當地電視台周日（17日）播出特備節目《文在寅總統的五一八》，文在寅在節目形容光州當年有人從直升機向民眾開槍是「集體屠殺」，必須查明是誰人下令開槍，揚言對相關人士問責。

文在寅表示，要尋找集體屠殺受害者並查明直升機向民眾開槍的原委，以及大量隱瞞和歪曲事實的真相，目的不是為了找到責任人依法懲處，而是要基於事實真相走上和解、團結的道路。

文在寅指出，法律將光州事件定義為民主化運動，但歪曲和貶低當年事件的言論接連不斷，應嚴厲應對，必須繼承和弘揚光州事件及六月民主抗爭的理念，在修憲時寫入《憲法》前言。

文在寅曾於2018年3月提交政府修憲案，提議把光州事件等寫入前言。同年5月，由於出席國會全體會議的表決人數不足導致投票不成立，修憲無果。文在寅在2017年5月的光州民主化運動37周年紀念活動，亦揚言查明包括直升機向民眾開槍在內的事實真相並追究到底。

1980年5月18日至27日期間，南韓南部的光州及全羅南道爆發民主運動，即光州民主化運動。當時掌握軍權的陸軍中將全斗煥下令戒嚴部隊武力鎮壓，造成大量平民及學生死傷。全斗煥於同年12月在操縱選舉的情況下當選總統，至1987年其任期完結時想再次連任，觸發另一場民主運動六月民主抗爭，全斗煥最終交出權力，南韓走向民主化。