新冠肺炎：世衞大會明舉行　62國要求查疫情

全球累計逾473萬人感染新冠肺炎，其中31.3萬人病歿。世界衞生組織年度大會「世界衞生大會」周一（18日）開幕，澳洲傳媒報道，62個國家將在會上提出決議草案，要求世衞總幹事譚德塞盡快就疫情展開獨立調查。

世衞大會周一起一連兩天以視像形式舉行，它是世衞組織最高決策機構，負責決定世衞政策及審批預算案等。根據會議日程，譚德塞及成員國代表團團長將就新冠肺炎疫情發言；它過往每年5月在瑞士日內瓦舉行，但今年因疫情而改變舉行方式。

這是疫情爆發後世衞首次開大會，預料中國大陸初期處理疫情的表現，以及台灣參與世衞是焦點議題。《澳洲人報》周日（17日）披露，澳洲政府提出獨立調查疫情的決議草案周二（19日）提交大會討論，獲歐盟全體成員國、英國、日本、加拿大、俄羅斯等支持。

報道指，草案的字眼比歐盟版本更強硬，要求譚德塞盡早在合適時機，就國際社會應對疫情、世衞行動及其疫情時間表，逐步展開一個公正、獨立、全面的評估。雖然美國國務卿蓬佩奧呼籲各國支持調查疫情起源，但美方沒有加入共同支持草案。

共同支持決議草案的國家：

阿爾巴尼亞、澳洲、孟加拉、白羅斯、不丹、博茨瓦納、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、薩爾瓦多、危地馬拉、冰島、印度、印尼、日本、墨西哥、摩納哥、黑山、莫桑比克、新西蘭、北馬其頓、挪威、巴拉圭、秘魯、南韓、摩爾多瓦、俄羅斯、聖馬力諾、塞拉利昂、南非、歐盟27個成員國、土耳其、烏克蘭、英國、贊比亞