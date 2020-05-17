新冠肺炎：研究指病毒或由染疫者帶到濕貨市場

新冠肺炎病毒起源備受關注，英國傳媒上周六（16日）引述最新研究報道，病毒可能不是來自中國武漢濕貨市場的野生動物，而是由已染病的人士將病毒帶入市場，繼而進一步擴散，並相信病毒早預先適應人傳人，但仍未查出病毒的源頭。

《星期日郵報》披露美國博德研究所與加拿大卑詩大學的生物學家研究，指分析4個來自華南海鮮批發市場的病毒樣本基因後，發現它們與武漢患者的病毒基因，相同程度達「99.9%」，意味病毒來自受感染並到訪市場的人士或商販，即病毒由人類帶到市場。此外，生物學家找不到市場出現「跨物種傳播」的證據。

研究也意外發現，新冠肺炎病毒傳到人類後穩定下來，與其他冠狀病毒快速進化適應不同。雖然專家認為病毒的穩定性，對研發疫苗及治療是好事，但認為在未清楚病毒來源及是否有任何前驅期令人擔憂，特別是日後可能出現類似的疾病。至於病毒如何適應人類，研究員則拒絕猜測，但他們認同病毒的形式沒有「人為干涉」。

此外，英國《每日郵報》上周六報道，有來自德國、法國及意大利等地的運動員指，他們去年10月到武漢參加世界軍人運動會時，曾與隊友一起病倒，懷疑當時武漢已出現疫情。當中，德國排球運動員博克（Jacqueline Bock）指，她與隊友當時一起病倒，回國後她的父親也病了。她稱從未試過病得如此嚴重，相信自己當時是患上新冠肺炎。