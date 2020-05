履新不足兩個月的中國駐以色列大使杜偉,周日(17日)早上伏屍官邸床上,終年57歲。中國官媒其後證實死訊,初步判斷他因身體健康原因意外去世,具體情況需進一步核實;外交部發言人華春瑩在社交網站表示深切哀悼。

華春瑩周一(18日)凌晨,在其Twitter帳號發文:「Deepest condolences to my colleage Ambassador Du Wei to Isreal!」表示向杜偉表示最深切的慰問。

據以色列傳媒此前報道,杜偉被職員發現死於官邸,以色列外交部其後證實死訊。當地警方前往現場調查,沒有發現打鬥痕迹,初步判斷杜偉可能死於心臟病發,於睡夢中自然死亡。