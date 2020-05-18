新冠肺炎：馬克龍探訪醫院遭質問　促醫療改革

法國國內醫療系統多年來持續人手不足，新冠肺炎疫情爆發後更近乎被攻陷。總統馬克龍上周五（15日）早上探訪巴黎13區公立醫院，遭醫護人員當面質問，並要求他重新檢討公共衞生系統和投入更多資金。

馬克龍在2月爆發疫情前曾探訪同一間醫院，他今次承認在國家醫療系統的改革上有失誤，包括長期削減經營成本，嚴重缺乏人手、口罩和呼吸機等資源抗疫，又稱應該早在10年前就要改善問題。巴黎公立醫院總幹事赫希對馬克龍表示，多個月來一直要求相關設備，現在只餘下足夠3天使用的抗疫物資。

法國的疫情3月開始擴散全國，多間醫院爆滿，馬克龍下令部署軍隊建造首間在和平時代的戰地醫院，並派兵以軍機和改裝的高速火車運送病人和醫生。政府曾承諾向醫護人員派發500至1500歐元獎金，向所有前線工作者頒發勳章，但醫護人員表示不會滿足於一次性的安慰獎，醫院組織更高呼「不要勳章要資金」。

根據官方統計，法國有至少2.7萬名染疫者在醫院或護老院死亡，遠比德國的7000人多。德國在檢測方面比法國更廣泛，危機開始時深切治療病床比法國多6倍。

駐法國記者呂靜儀報道