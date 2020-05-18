新冠肺炎：富士山今年夏季封山　史上首次

日本靜岡縣因應新冠肺炎疫情，周一（18日）宣布由該縣管理的3條富士山登山道，在7月10日至9月10日的原定開山期關閉，以免因登山客聚集而引發疫情。山梨縣上周五（15日）已宣布，該縣一側的登山道此期間也不開放，意味富士山今年夏季會封山。

靜岡及山梨兩縣表示，在開山期關閉上述4條登山道5合目（即半山腰）至山頂的路段，是1960年開始管理以來首次，包括山梨縣的「吉田線」、靜岡縣的「御殿場線」、「須走線」及「富士宮線」，登山道上的所有山間小屋也一律停業。目前已關閉的「富士山Skyline」等3條縣道，亦考慮延長關閉期。雖然當局沒法根據法例禁止登山，但因沒法確保登山道的安全，強烈呼籲民眾避免登山。

另外，大阪府周一迎來放寬限制措施的首個工作日，早上JR大阪站附近有很多上班族經過，均戴上口罩；有民眾坦言列車上沒保持足夠距離，擔憂有傳染風險。大阪市內的百貨公司等亦開始恢復營業，但亦有店舖繼續閉門停業。

爆發疫情的郵輪「鑽石公主號」今年2月起滯留在日本橫濱港檢疫隔離，上周六（16日）啟程離開，前往馬來西亞讓該國船員下船。據悉，該郵輪與日本相關的行程會暫停至10月1日，暫未知郵輪會留在馬來西亞多久及何時復航。

疫情期間除了口罩外，消毒液亦持續缺貨。日媒周日（17日）報道，政府預計全面復市後消毒液需求會增加，決定禁止通過網絡等途徑炒賣消毒液。今次是繼口罩後另一項禁止炒賣措施，料最快於周五（22日）在內閣會議上正式敲定。