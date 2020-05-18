警破上海仔集團毒案　檢市值18億港元冰毒

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。緬甸警方周一（18日）公布，偵破亞洲數十年來最大毒品案，行動中拘捕33人，並檢獲約2億粒冰毒丸及500公斤結晶狀冰毒，市值約18億港元。

根據緬甸警方和聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）公布的聯合聲明，緬甸警方過去3個月於撣邦貴概鎮（Kutkhai）一條村莊展開調查，至近日破案，合共發現約2億粒冰毒丸及逾500公斤結晶狀冰毒。

此外，執法人員查獲重35.5公噸、16.3萬公升前體化學品，相信原本是用於製作違法藥物；並發現約3750公升的液體甲基芬太尼，可用於製作類似芬太尼的合成類鴉片藥物。當局亦檢獲大量製毒工具。

有美媒指，相信這是執法單位首次在東南亞查獲如此大量的芬太尼或與其相似的化學品。專家警告，合成類鴉片藥物可令吸食者變得更易濫藥，亞洲毒販或向吸食海洛英者供應合成類鴉片藥物。

UNODC東南亞及太平洋主管道格拉斯（Jeremy Douglas）形容這次破獲的走私規模為前所未見，又指是次行動查獲的甲基芬太尼，可用作製作大量合成類鴉片藥物，足以取代當地一年的海洛英產量。

芬太尼的強度是海洛英的25至50倍。政府機構數據顯示，芬太尼及其衍生藥物過去5年來，於美加地區合共造成逾13萬人濫藥而亡。有迹象顯示，這類藥物漸漸在亞洲及歐洲等地流行，令有關執法單位十分擔憂。

今次是過去559日第93宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除上海仔「走佬」後，瘋狂出貨。