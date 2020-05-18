新冠肺炎：美藥廠疫苗試驗效果理想　世衞求打破專利藥物限制

美國藥廠Moderna近日宣布，新冠肺炎疫苗mRNA-1273初期臨床試驗效果理想，45名參加人士全數產生抗體。注射100微克劑量的人士體內抗體數目，較康復患者高出不少。世界衞生大會於周一（18日）展開，為治療新冠肺炎的藥物及疫苗等設立「自願專利池」是重要議題。世界衞生組織希望藉此收集新冠肺炎治療技術的專利權，防止藥廠及個別國家壟斷，令有需要國家得不到藥物。然而，有組織批評英國、美國及瑞士等有大藥廠的國家一直阻止世衞開放專利權。

在Moderna的試驗中，參與試驗人士分成3組，每組15人。每個小組分別注射25微克、100微克及250微克劑量。在第43試驗中，研究人員發現25微克小組的抗體水平，與剛剛康復患者接近，100微克小組的抗體數目大輻超過康復患者。研究團隊相信，疫苗可抵抗疫情，預料在7月進入關鍵第三期臨床試驗。

此外，哥斯達黎加首先提出自願專利池的概念，歐盟亦要求世衞接受提議。自願專利池可防止藥廠以高價出售藥物及疫苗，令所有有需要國家也有能力購買藥物。不過，有指自願專利池不是強制措施，有藥廠指，他們需要在發達國家高價出售藥物，以彌補他們研發藥物時投入的資金。

非政府組織「知識生態國際」（Knowledge Ecology International）的代表洛夫（Jamie Love）批評，美國、英國、瑞士及一些國家一直阻止世衞開放藥物及疫苗的專利及知識產權。洛夫認為，在這場係球危機中，每個人都受到很大影響，世衞應有權阻止壟斷。