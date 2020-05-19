新冠肺炎：德法推5000億歐元基金　補助歐盟成員國

新冠肺炎重挫歐洲經濟，法國總統馬克龍及德國總理默克爾周一（18日）同意推出總值5000億歐元（約4.2萬億港元）的經濟復甦基金，向有需要的歐盟成員國提供補助。德國外長馬斯同日透露，政府將逐步解除旅遊禁令，計劃6月15日取消全球旅遊警告。西班牙交通部長阿瓦洛斯（Luis Abalos）表示，期望下月底前重開邊境。

馬克龍與默克爾舉行視像會議，兩人同意以歐盟名義推出大規模經濟復甦基金，由歐盟向金融市場籌集資金，向受疫情嚴重衝擊的成員國提供補助。不過，其他成員國未必同意此方案，歐盟委員會主席萊恩支持德法的提議，奧地利總理庫爾茨堅持提供貸款，而非補助。

另一邊廂，馬斯與意大利、西班牙、希臘等歐盟國家的外長舉行視像會議，會後宣布德國將於6月中取消全球旅行警告，但其他國家疫情未見頂，會先正常化歐洲之間的旅遊。馬斯表示，而取消封鎖令是循序漸進，要維持預防措施，意味歐洲今夏的旅遊活動不會回復正常。

西班牙疫情好轉，最近兩日少於100人死於新冠肺炎，是兩個月以來最低。衞生部擴大民眾戴口罩的要求，由目前要求在公共交通工具上戴口罩，擴大到在封閉空間，如果在無法保持兩米社交距離的公眾地方，亦要戴口罩。西班牙的經濟以旅遊業為主，阿瓦洛斯則期望下月底可以重開邊境，陸續恢復旅遊活動。