新一輪蝗災　沙漠蝗蟲破壞伊朗邊境農作物

巴基斯坦西南部俾路支省近日再受沙漠蝗蟲侵擾，當地傳媒報道，今次發現沙漠蝗蟲的村落位於俾路支省與伊朗交界的沙漠地帶，是巴基斯坦境內的沙漠蝗蟲主要繁殖地。當地大量農作物和植被被啃食破壞，蟲害開始向周邊地區擴散，專家認為新一輪蝗災正在形成，為政府和農民帶來嚴峻考驗。

巴基斯坦費薩拉巴德農業大學教授法赫德．拉蘇爾表示，南部農業大省信德省部分地區亦發現沙漠蝗蟲，意味蝗災發展速度比預期快，現在是農作物生長的重要時節，一旦蝗災擴大，水稻、棉花、杧果、甘蔗等當季作物會受嚴重影響，造成經濟損失，威脅糧食安全。

聯合國糧食及農業組織駐巴基斯坦代表處近日發表的報告稱，巴基斯坦、伊朗在未來數月內再發生大規模蝗災的可能性較高，其一是沙漠蝗蟲在兩國多地成功繁衍，其二是因為剛過去的冬天降水較多，為沙漠蝗蟲繁殖提供合適氣候條件。蝗蟲群預計從5月底開始陸續離開春季繁殖地，6月逐步向東遷徙，雨季前抵達位於印巴邊境附近沙漠地區的夏季繁殖地。

糧食及農業組織警告，巴基斯坦面臨幾十年來最嚴峻的蝗災防治形勢，已有38%的國土面積成為沙漠蝗蟲繁殖地，或於6月底到7月底遭受東非地區及伊朗蝗蟲群入侵。