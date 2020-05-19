打機無分年齡　90歲婆婆膺全球最老遊戲YouTuber

虛擬世界沒有年齡界限，年屆90歲的日本打機高手森濱子憑主持YouTube遊戲實況頻道，獲健力士世界紀錄認證為「全球最老的遊戲頻道YouTuber」，近日還獲頒確認證書成為國際傳媒焦點。

剛在2月慶祝90歲生辰的森濱子，打機年資長達39年。她1981年首部買入的遊戲機Cassette Vision至今仍供奉在房間一角，現在玩的經已是PS4了。她告訴記者：「起初時看見小朋友玩得高興而試玩一下。後來覺得打機令我有人生樂趣，就繼續下去了。最初我還怕被人看到，要偷偷躲起來打呢。」

別看濱子婆婆外形嬌小，卻是個戰士系玩家，最愛的包括寫實動作系的《俠盜獵車手V》、第一身射擊的《戰地風雲4》和驚慄解謎的《生化危機3：重製版》等有電影感的大作。當她拿起手掣在遊戲世界衝鋒陷陣時，表情認真、反應靈敏，勝過不少年輕人。她的YouTube頻道「Gamer Grandma」每星期上傳一段打機實況片，吸引了多達15萬機迷追隨。

雖然不少人得知濱子婆婆的年紀，都叫她「不要勉強自己」，但她享受遊戲一點不覺得辛苦，長期打機更令她頭腦得以保持靈活。她說：「一個人都可以玩得高興，為甚麼不玩啊？」每天粉絲的留言成為她的最大動力，繼續銀齡機后之路。