17歲少女疑遭前男友斬首　錫紙包頭顱收藏家中

瑞典一名17歲少女於去年11月失蹤，警方兩周後在其前男友家中找到人體殘肢，經檢驗後證實為女事主的頭顱。當時頭顱以錫紙及膠帶包裹，並藏於旅行袋中。她的前男友已被捕，上周被控謀殺罪，案件轟動全國。

死者安德森（Wilma Andersson）去年與23歲的伊拉克裔男友謝貝茨（Tishko Ahmed Shabaz）分手，並在11月14日到謝貝茨家中取回個人物品。警方在同月28日尋回安德森的頭顱，懷疑她被謝貝茨肢解斬首，其他部分仍未被尋回。謝貝茨家中的地板有血漬，一把刀上亦沾有安德森的組織。

檢察官認為，謝貝茨多次暴力對待安德森，令她死亡。有鄰居於事發時聽見謝貝茨屋內傳出尖叫聲。有指謝貝茨曾向安德森的父母聲稱，安德森當日有離開他的家，但有人發現安德森當日身穿的大衣和手袋事後仍留在謝貝茨的家。據悉，謝貝茨生於伊拉克，於2014年獲得瑞典公民資格。謝貝茨否認殺人指控，稱他曾經愛過安德森，而且生活得很好，因此不會殺人，他將於下周二（26日）上庭。

這是瑞典有史以來最大規模的搜查行動之一，共出動5000名專家、警員及志願者，地氈式搜尋安德森的屍身，但除了頭部以外一無所獲。安德森家人希望各界協助，以尋回安德森的其他殘肢。