3尼日利亞遊客遇封關　滯留曼谷機場2個月

荷里活電影《機場客運站》（The Terminal）中，奧斯卡影帝湯漢斯飾演的主角因國籍問題，被迫滯留機場。泰國近日亦有3名抵達曼谷準備轉機的尼日利亞旅客，因為欲前往的國家封關，以致滯留在機場2個月。他們幸得好心人幫助解決三餐問題，現時希望能早日回國。

該3名尼日利亞男遊客，均是從阿聯酋抵達泰國曼谷蘇凡納布米國際機場。其中2人於3月21日乘搭阿聯酋航空公司的航班抵境，準備轉機往老撾；另外一人在同月24日，乘搭阿提哈德航空公司的航班抵埗，準備轉機往緬甸。

3人在辦理登機手續時，得悉老撾和緬甸已實施封城。由於他們在出發前沒有考慮到會遇上這情況，故此沒有申請泰國簽證，以致未能入境，被迫留在離境區。有好心的機場保安為他們提供食物和基本需要，令他們非常感激。

事主已接受新冠病毒檢測，證實沒染病，希望繼續前往目的地，惟目的地繼續封鎖，航空公司於是安排他們返回尼日利亞，但又無法安排轉機服務，所以他們仍然滯留機場。他們以安然心境面對，更笑稱熱心人送來的泰國麵食太鹹，令他們吸收的鈉已超標，希望人們可考慮提供米飯。