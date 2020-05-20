新冠肺炎︰擬允留學生入境　新省下月恢復省內旅遊

澳洲力爭國際就新冠病毒源頭展開獨立調查，與疫情先發地中國爆發貿易糾紛。經貿陰霾下，澳洲政府周三（20日）宣布加速解禁防疫措施、振興經濟的草擬計劃，包括與大學商討讓部分外國留學生入境等。澳洲教育業每年為該國帶來300億澳元（約1522億港元）收益，舉足輕重。

國內人口最稠密、病例最多的新南威爾士省將於下月起解禁，容許省內旅遊，南部沿岸的景點、藝術館及博物館等亦可重開。新省省長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）周三呼籲民眾面臨防疫措施解禁之餘，亦應適應不復以往的「新常態」。

貝雷吉克莉安在記者會上稱︰「我們想人民對未來感樂觀有希望，但人們也應現實一點，明白新冠肺炎疫情後的環境，會與之前大不相同。」新省周三只錄得4宗新冠肺炎新症，全數均為入境旅客，目前已隔離。貝雷吉克莉安指，逾7000次檢測結果反映省內未見社區傳播，提醒民眾在經濟重開之時仍應保持社交距離。

維多利亞省則首度開始使用具爭議的新冠肺炎疫情追蹤手機應用程式，追蹤一名在周一（18日）確診的患者。該應用程式因為引起私隱安全爭議而備受質疑，目前約有600萬人下載程式，仍低於澳洲政府提出的40%人口下載量的有效門檻目標。

澳洲截至周三累計7079人感染新冠肺炎，100人病歿。