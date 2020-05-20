7議員自立門戶　執政黨失國會多數優勢

法國執政共和前進黨的7名國會議員周二（19日）宣布退黨另起爐灶，令該黨失去國會的絕對大多數優勢，總統馬克龍執政受挫。不過，共和前進黨在國會亦有盟友「民主運動黨（MoDem）」及「行動黨（Agir）」，保住國會優勢。

7名共和前進黨黨員出走後，與其他前政府支持者成立「生態、民主、團結黨（EDS）」，計劃主力面向環保及社會不平等的議題，表明此後不會作執政黨的盟友，但亦非反對派。他們脫黨後，共和前進黨在國會的577席中只佔288席，剛好不足半數。另有2名議員有意退黨加入EDS，卻在最後關頭放棄，顯示共和前進黨出現裂痕。

由於共和前進黨仍有來自MoDem和Agir的合共56個議席，料施政無大影響，執政聯盟更將事件淡化為「國會生活的磨難」。馬克龍在2017年帶領共和前進黨在國會選舉取得大勝，但不少黨友不滿馬克龍未有兌現承諾整頓黨內舊派和顧及左翼議題，相繼退黨自立門戶。

民調顯示，右翼選民更傾向支持馬克龍，分析認為馬克龍亦趨向右傾。但在新冠肺炎疫情衝擊下，工業保護、生態、醫護薪酬等左傾議題的重要性急增，馬克龍料無可避免需要調整路線。馬克龍陣營在近月接連有黨員退黨，法媒分析今次事件將進一步構成壓力。