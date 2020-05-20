空白死海古卷碎片隱藏文字　助研是否記載聖經章節

原以為是空白的死海古卷碎片（左圖），在新影像技術下見到隱藏文字（右圖）。

上世紀40年代在約旦昆蘭洞穴出土的死海古卷碎片，被認為是目前最古老的希伯來聖經抄本，惟有考古學家對碎片是否真的記載聖經內容存疑。英國有科學家近日利用先進的影像技術，分析一批從未在古物市場流通、一直存放在大學圖書館的死海古卷碎片，發現這些一直被認為是空白的碎片，原來隱藏着一些古希伯來文字，有助研究古卷是否記載聖經章節。

該批51塊的死海古卷碎片在1950年代，由約旦政府送贈給利茲大學的皮革專家里德（Ronald Reed）。里德研究碎片的物理及化學成份後，認為碎片空白一片，沒有研究價值。利茲大學於1997年把碎片捐給曼徹斯特大學，存放於約翰·萊蘭茲圖書館至今。

參與研究的倫敦大學國王學院考古及歷史學家泰勒（Joan Taylor），起初以放大鏡觀察這些古卷碎片，發現其中一塊上面隱約有細小褪色的文字，她於是與另外兩名其他大學的研究人員，以先進的多光譜成像（multispectral imaging）技術分析碎片，並找出6塊再深入研究。

研究員在其中4塊碎片發現希伯來或阿拉姆語文字，最明顯的一塊有4行文字，每行約有15到16個字母，內容與聖經《以西結書》記載相關。泰勒表示，是次發現猶如在梳化底下找到遺失了的一片拼圖，有助研究死海古卷是否真的記載聖經內容。