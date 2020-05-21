新冠肺炎：不強制執行抗疫措施　瑞典近一周病歿率冠歐洲

瑞典近一周的病歿率是歐洲之最。

與其他歐洲國家相比，瑞典採取了較開放的策略來抗擊新冠肺炎疫情，不強制執行社交距離等措施；但有數據指出，在最近一星期，瑞典的新冠肺炎死亡率是歐洲最高。

英國傳媒報道，在疫情期間，瑞典大部分學校、餐館和企業都照常營業，不過，根據Ourworldindata.org網站的數據，在上周二至本周二（5月12日至19日）的一周裏，瑞典每百萬居民中，每天有6.25人因為新冠肺炎死亡，為在歐洲各國當中最高。死亡比率居次的英國，每百萬人中有5.75人死於新冠肺炎。

不過，以整個疫情期間計算，瑞典的新冠肺炎死亡率仍低於實施封城措施抗疫旳英國、西班牙、意大利、比利時和法國；然而瑞典的新冠肺炎死亡率遠遠高於北歐鄰國丹麥、挪威和芬蘭。

瑞典在保持社交距離和基本衞生等抗疫措施，主要是採取自願執行性質，這做法受到部分人批評，斥這是人命來作出的一項危險的實驗，不過，世界衞生組織則視它為一種「未來的模式」。

另一方面，瑞典的開放策略似乎緩和了疫情對經濟造成的打擊，該國的第一季度經濟增長萎縮幅度，遠小於丹麥和挪威。