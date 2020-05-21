新冠肺炎：受疫情打擊　法航A380機隊提早退役

新冠肺炎對航空業造成重大打擊，法荷航集團周三（20日）發表聲明，旗下法國航空（Air France）結束空中巴士A380客機的營運，該型號客機的整個機隊退役，即時生效。

法航原本計劃在2022年底才將A380機隊退役，但新冠肺炎疫情促使法航提早結束營運A380型客機。聲明稱，相關決定符合法荷航集團的「機隊簡化戰略」，通過繼續轉用更現代化、更高性能的飛機，以使航空公司更具競爭力。

聲明指出，目前法航有9架A380，其中有5架屬於法航或融資租賃（financed lease），另外4架屬於經營租賃（operating lease）。法航在2009年10月首次接收A380客機，成為歐洲第一家營運該款客機的航空公司。在疫情之前，法航曾在巴黎往返南非約翰內斯堡、美國邁阿密、紐約、三藩市、華盛頓和中國上海等地的航線使用A380客機。聲明還稱，法航的A380客機將會被新型的空巴A350和波音787等客機取代。

A380是世界最大客機，可容納800多個座位，然而因機身龐大，普通機場無法滿足它的升降條件。空巴在去年2月宣佈將停產A380之後，法荷航焦團已經萌生將A380機隊退役的打算。

法航的日常營運因疫情受嚴重打擊，自3月底以來運力只維持正常時間表的3%到5%。該公司法航計劃從本周起到6月，逐步恢復運力至15%。