新冠肺炎：去年底死亡數字飆升或為疫情之始　專家促查

有報道指，英國的疫情或在去年底已開始。（Getty Images）

英國在今年1月尾首次確診新冠肺炎病例，但有當地傳媒指，去年底英格蘭的死亡人數有突然飆升的情況，猜測疫情或可能在當時已經出現，促請當局公開調查。

英國《每日快報》報道，新冠肺炎疫情自去年12月起在中國武漢爆發，而由倫敦大學學院和留尼汪島大學共同進行的一項最新研究指出，新冠病毒可能是在去年10月6日至12月11日這段期間，由原來的宿主轉移到人類。

報道稱，根據英國國家統計局的數字，在去年10月至12月，英格蘭的死亡人數為129821人，比之前5年的平均數高出6752人；而在同一時段，75歲以上年齡組別的死亡人數，全都比之前一年增加不少。

報道引述述牛津大學醫學院奧凱（Jason Oke）醫生的意見，他認為有關死亡數字需要進一步研究，以了解它們的隱含着的意義。他認為增幅這樣大，有可能是與新冠肺炎有關，之前有可能是被當作流感致死看待，但仍需要更多的證據去支持這看法。

而來自倫敦大學學院的班納吉（Amitava Banerjee）醫生則認為，不能單看數字就將增加的死亡數字歸咎新冠肺炎，並指出他在醫院工作時並沒有發覺有關呼吸道疾病的死亡數字有急升的情況。不過鑑於那段時間英國有可能已經出現新冠肺炎，是故他仍然認為有需要進一步研究。