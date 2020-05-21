新冠肺炎：醫護獎金被走數　隔離變減薪

俄羅斯的新冠肺炎疫情嚴重，總統普京上月承諾前線醫護每月額外可得2.5萬至8萬盧布（約2678至8571港元）獎金，惟多名醫護僅收到不多於10美元（約78港元）獎金，曾隔離者更遭減薪。有醫科生透露，因政府威脅收回獎學金而被迫上前線抗疫。

部分醫護近日上載工資支票，聲稱只獲發10美元以下獎金，甚至沒有。莫斯科一名24歲女醫生接觸確診者後隔離兩周，4月糧單扣除隔離期後僅獲1.4萬盧布（約1500港元），其工資亦每月不同，但月薪最多3.6萬盧布（約3857港元），與工作量不成正比。總理米舒斯京上周承認存在問題，指摘是地方政府分配不均。

莫斯科衞生部為緩解前線壓力，本月起要求醫學院學生提早到醫院實習，並指他們月薪將不少於10萬盧布（約1萬港元）。有學生指，實際薪酬是承諾的三分之一，即3.3萬盧布（約3535港元），任職非前線的綠區更不會得到工資。拒絕者將被校方列作拒絕實習，面臨紀律處分。另有學生自嘲是便宜選擇，高薪是當局空談。

另外，美國國務卿蓬佩奧周三（20日）在Twitter上載美軍運輸機及貨箱照片，稱美方捐出200部呼吸機協助俄羅斯抗疫，但未知上述貨物是否運往俄羅斯。美國駐俄羅斯大使館則指，首批50部呼吸機周三準備付運。俄羅斯早前高調捐贈醫療物資予美國紐約市，惟俄羅斯製的Aventa-A型呼吸機涉兩宗火警，俄羅斯亦已停用。