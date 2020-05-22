特朗普拒「開放天空」　激化美俄角力

美俄軍事角力進一步升級，美國決定退出國際軍事透明機制《開放天空條約》，華府周五（22日）將知會俄羅斯。美媒分析認為，特朗普此舉意味他很大機會，也退出美俄核不擴散最後支柱、明年到期的《新削減戰略武器條約》。

美國《紐約時報》周四（21日）報道美國將退出該條約的消息，同日稍後總統特朗普親自證實。特朗普表示，他雖與俄羅斯有良好關係，但莫斯科並沒如條約所訂，容許成員國進行非武裝方式的空中偵察。特朗普說：「俄羅斯沒有遵守條約，所以在他們遵守之前我們會退出。這也是一個很好的機會，讓我們重訂新的條約，或者一起做些事情重新履行該協議。」美國政府周四亦已經通知盟友將會退出該條約。

《紐約時報》指出，美方退出《開放天空條約》有3大原因，首先是俄方違反條約規定，禁止其他成員國的非武裝偵察機，飛越俄軍部署核武、可迅速攻擊歐洲的城市，以及不得飛越俄軍重大演習上空；其次是美國軍方及情報部門認為，俄方利用非武裝偵察任務的機會，在地圖標出可以網絡攻擊的美國重要基建。

至於最後一個原因，據報是俄軍偵察機2017年在美國執行任務期間，直接飛越特朗普在新澤西州的高爾夫球會所，引起對方不滿。連同《開放天空條約》在內，特朗普已退出3條軍控條約，其餘分別是前年的伊朗核協議，以及去年的美俄《中程導彈條約》。

俄羅斯外交部軍控與防擴散局周四表示，還未從美方收到官方通知退出《開放天空條約》，但若美國決意退出，俄方對此表示遺憾。俄外交部則指，美國退出條約將會破壞該鞏固歐洲安全的基礎協議。

《開放天空條約》1992年由美俄及歐洲等34國簽署，2002年生效，用以檢查執行軍控協議情況，並增加各成員國軍隊信息的透明度。部分北約國家憂慮美國退出後，俄方將禁止它們執行偵察任務，導致無法掌握俄軍在接壤歐洲邊境的動向。