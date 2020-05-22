報告指網絡兒童色情案急增　有嬰兒受害

國際人權組織周四（21日）公布一項調查指，菲律賓已成為網上兒童性剝削案的熱點，兒童色情網站的比例在2014至2017年上升2.5倍，甚至有嬰兒受害。有專家擔心，在疫情下全球各國採取封鎖措施，令網絡兒童色情問題更嚴重。

國際正義使團（IJM）經過7年調查後發表報告，指菲律賓近年的網上兒童性剝削案急速上升，在2014年至2017年的3年間，兒童色情網址的數目由約2.3萬大幅增至約8.17萬；受害人平均年齡是11歲，不少兒童已經被性剝削多年，而最小的受害人不足1歲。

報告續指，菲律賓因貧窮、英語廣泛流通、互聯網覆蓋率高，令該國成為網絡兒童色情的溫床。組織發現，大部分受害兒童的父母或親人涉案，甘願將子女當成賺錢工具；而付費的戀童癖者來自世界各地，包括美國、加拿大、歐洲及澳洲等，他們透過視像軟件觀看兒童色情影像及性剝削受害人。

受到新冠肺炎疫情影響，全球民眾都減少外出留在家中，美國國務院官員里士滿（John Richmond）在報告中提到，全球封鎖令迫使一些兒童與加害者留在家中，加劇兒童性剝削的情況。