卡舒吉兒子稱寬恕殺父兇手　或助犯人免於死刑

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉遇害案引起國際風波，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼備受外界口誅筆伐。繼王儲去年與卡舒吉兒子薩拉赫（Salah）公開「握手言和」後，薩拉赫周五（22日）再於網上開腔，表示願意寬恕殺害父親的兇手。中東媒體分析，家屬寬恕或有助目前被定罪的犯人逃過死刑。

薩拉赫在Twitter引述回教經文稱︰「在齋戒月的貴夜，我們記起了真主的教誨︰如果人選擇寬恕與和解，他將從真主阿拉處獲得報酬。所以我等卡舒吉之子宣布，寬恕那些殺害我們父親的人，以求全能真主嘉獎。」根據沙特法律，死者家屬有權寬恕犯人，令他們免於死刑；但未知薩拉赫的貼文是否可視作正式寬恕。

卡舒吉前年在土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館遇害，沙特其後拘捕多名疑犯，最終5人被判死刑、3人共判監24年，但駐伊斯坦布爾總領事奧泰比（Mohammad al-Otaibi）和王儲顧問艾基塔尼（Saud al-Qahtani）則無罪釋放。卡舒吉死後，薩拉赫曾獲穆罕默德‧薩勒曼接見致哀，沙特官媒其後發放兩人握手照片，被批評是「公關騷」。