新冠肺炎：夜店群組感染源或來自歐美　再多5人違隔離令

南韓中央防疫對策本部周五（22日）表示，經調查後，發現梨泰院夜店感染群組的感染源或來自歐美。另外，再多5名外國人在該國違反居家隔離令，最終被驅逐出境。

當局分析了151名新冠肺炎患者的樣本及病毒的基因，發現梨泰院夜店感染群組的14名病人中，所有人的病毒鹼基序列一致，很可能透過同一感染源染疫。世界衞生組織根據鹼基序列，將新冠病毒劃分為S型、V型和G型三種。S型和V型主要集中在中國等亞洲地區，G型主要在歐美流行。梨泰院夜店感染群組的病毒屬於G型新冠病毒，患者很可能是被歐美入境者傳染。而大邱的新天地耶穌教會的感染群組中，有67名患者的樣本有V型病毒。

南韓自本月1日起要求所有入境者居家隔離。目前已有17名外國人因違反居家隔離令而被驅逐出境，當中有人最終確診新冠肺炎。也有人因拒絕入住指定隔離點而被強制出境。

此外，截至周二（19日），南韓已向逾110個國家出口總共可供5646萬人使用的新冠病毒檢測工具。有73種檢測工具獲准向美國、意大利、巴西、沙特阿拉伯、埃及及印尼等國出口，其中50種為核酸檢測試劑、23種為抗體檢測試劑。有7種檢測工具得到美國食品及藥物管理局（FDA）緊急使用授權。