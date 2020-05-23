美軍控特使欲晤俄外交官　首推中美俄限核協議

美國政府宣布退出國際軍事透明機制《開放天空條約》之際，美媒周四（21日）引述華府官員消息指，美國新任軍控高級特使比林斯利亞（Marshall Billingslea）計劃與俄羅斯副外交部長里亞布科夫會面，討論美國提出的限制中國、俄羅斯和美國的核彈頭協議。

《華爾街日報》報道指，美國總統特朗普政府希望以新協議，取代明年2月到期的《新削減戰略武器條約》，消息屬華府首次公布。新協議料比原有條約所涉範圍更廣，將涵蓋所有核彈頭，包括儲存的核彈頭或安裝在短程武器系統的核彈頭。

官員消息指，當局預計中俄的核武庫會擴大，故該項協議事在必行。惟中國已多次表明不會加入三方核協議；外交部更曾指摘，美方要求中國加入談判是「逃避和轉嫁自己的核裁軍責任」。分析指，中方料不會接受不相等的三方核限制數量，但美國亦不欲被中國追及其核武數量，估計談判具挑戰性。

美俄官員估計將於奧地利維也納會面，比林斯利亞已向俄方表示，俄羅斯需協助將中國帶到談判桌。華府官員透露，美方或會利用外交或經濟手段迫使中國參與協商。外界批評指，華府這套策略有越權之嫌，可能導致僵局，並破壞現有的軍控框架。