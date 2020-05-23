新冠肺炎︰約翰遜親信涉違封城令　現病徵後出行400公里

英國的新冠肺炎疫情未平，首相約翰遜的高級幕僚甘明斯（Dominic Cummings）周五（22日）被兩份報章踢爆，涉嫌知法犯法違反英國政府的封城令。據報，甘明斯在出現新冠肺炎病徵後，離開倫敦寓所出行400公里，至位於達勒姆的父母家中。

約翰遜在3月27日確診新冠肺炎後，甘明斯翌日亦開始出現病徵，唐寧街當時指他在家隔離。但《衞報》及《每日鏡報》報道，達勒姆警方在3月31日接報，指甘明斯於當地一處住所逗留。達勒姆警方發言人指，警方與屋主接觸後確認，甘明斯在該處自我隔離。英國早於3月23日就實施封城，禁止非必要出行，並呼籲國民留家。

在野工黨發言人要求唐寧街交代事件，又稱︰「英國人不會期望自己與甘明斯，是受兩條不同的條例規限。」英國廣播公司（BBC）則引述消息人士指，甘明斯的確在封城期間離開倫敦前往達勒姆，這是因為他需要父母在他生病時照顧其兒子，故此行屬必要。

不過，有關解釋或未必足以令甘明斯脫離政治危機。推動封城令的傳染病專家費格森（Neil Ferguson）及蘇格蘭首席醫療總監考爾德伍德（Catherine Calderwood）此前均被傳媒踢爆違反封城令，結果在受壓下辭職。