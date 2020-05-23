新冠肺炎︰6000萬人恐陷極端貧困　非洲拉美受重創

新冠肺炎疫情引發國際公共衞生危機，同時重創全球經濟。世界銀行日前表示，疫情或將造成多達6000萬人陷入「極端貧困」，即每人每日生活費不足1.9美元（約14.82港元）。多家國際機構預測，非洲、拉美以及印度等地的貧困問題將尤其加劇。

聯合國月中發布的《2020年世界經濟形勢與展望年中報告》顯示，疫情大流行很可能導致3430萬人在2020年跌入極端貧困，其中料有56%為非洲人口。至2030年，更可能再會有1.3億人加入極端貧困人口的行列。聯合國人權專家警告，非洲大陸經濟體脆弱、加上債務沉重，疫情恐消耗非洲國家的儲備，削弱就業和社會發展，造成災難性後果。

世衞周五（22日）則指出，南美洲目前已成為全球新冠肺炎的疫央；聯合國早前估計，拉丁美洲和加勒比海地區今年將有近2900萬人陷入貧困，令當地消除經濟不平等的努力倒退十多年。拉美經委會更預測，拉美地區的貧困率將上升到34.7%，為2007年以來最高；預計極端貧困人口將增加1600萬，達到8300萬人。

此外，世界銀行預測，人口大國印度的貧困人口數量亦將大幅增長約1200萬人。有英媒周五更報道，疫情期間停課已導致不少貧困的中學女生無法取得女性衞生用品。有居於貧民窟的14歲女生指，以往每月都能由學校領取政府提供的衞生巾，但停課後供應停止。