新冠肺炎：東京都緊急狀態　有望下周一解除

目前仍在緊急狀態的東京都，有望在下周解封。（Getty Images圖片)

日本的緊急狀態在大部分地方已解除，只剩東京都、北海道、神奈川等少數地方。消息指日本政府有可能於下周一（25日）公布結束剩餘地區的緊急狀態。這意味屆時全日本所有地區解封，讓居民逐步重回正常生活。

若下周一召開的專家會議同意解除東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣和北海道的緊急狀態，政府將於同日公布決定。東京以及北海道等地解封後，全日本的社會經濟活動將以3階段啟動：首先是學校復課，接着是體育比賽以閉門形式作賽，最後就是食肆等公眾場所重新開放。而全國各地區政府的知事都要保持緊密聯繫和合作，以加快經濟復甦的進度。

經濟再生大臣西村康稔在周五（22日）表示，基於疫情有所改善，有可能宣布結束緊急狀態。當時有政府消息人士進一步指出，若在本周末感染人數沒有回彈，緊急狀態就有望解除。

周六（23日）在東京錄得新增新冠肺炎感染人數是2名，這是自4月7日宣布緊急狀態以來，在東京都內錄得的最低數值，亦是一周內第5次感染人數維持在10人以下，經已符合「最近一周內每10萬人中少於0.5人感染」的解封條件。