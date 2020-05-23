新冠肺炎︰透明防護服下穿比堅尼　女護士獲邀做模特兒

俄羅斯的新冠肺炎疫情持續之際，莫斯科一名23歲女護士早前因在透明防護服內僅穿比堅尼，工作時被拍下的照片成為網上熱話。她最終被院方作紀律處分，但大批網民為她抱不平，要求院方撤銷處分。當地內衣品牌更就此邀請娜迪亞成為模特兒，表示有意為她提供新款內衣，並簽訂年度合約。

不過，與涉事護士茹科娃（Nadezhda Zhukova）共事的同事指，茹科娃被男病人拍下比堅尼照上傳網上後感到壓力巨大，憂慮會失去工作。據指，茹科娃曾向院方解釋，在防護服下穿比堅尼是因為太熱，當時根本沒注意到防護服是如此透明。其醫護同事亦解釋指，茹科娃穿比堅尼是因為醫用安全內衣供應不足。有醫護亦藉此批評，院方提供的防護服太薄，保護程度不足。

俄羅斯的新冠肺炎疫情持續，當局周六（23日）公布國內過去一日再新增9434宗病例，累計已有33.5萬人染疫，其中3388人病死。雖然新症增長持續，但增幅已連續7日回落到1萬宗以下。周五（22日）公布的報告則指，國內每7名健康者之中，就有一人曾感染新冠肺炎，感染率已相當高。