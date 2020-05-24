新冠肺炎︰特朗普欲復辦G7峰會　安倍稱有意赴美出席

全球多國正逐步解禁新冠肺炎防疫措施，美國總統特朗普日前已表示有意按疫前計劃、下月於大衞營舉行七大工業國集團（G7）峰會。日媒周六（23日）引述外交消息報道，日本首相安倍晉三已通知美方表示有意出席，更正安排美日峰會。

G7峰會原定今年6月10日至12日在位於馬里蘭州的美國總統休假地大衞營舉行，但因應疫情而改以視像會議形式進行。惟積極推動復市特朗普周三（20日）表示，鑑於各成員國均陸續解封，有意重新安排舉行G7峰會。日本官房長官菅義偉翌日（21日）即表示已就此收到美方聯絡，政府正在研究安倍會否赴美出席；日美外交消息在周三披露安倍有意出席的決定。

安倍受疫情影響，1月中旬起已暫停外訪；日媒指，安倍希望盡快重啟外訪，主導平息疫情的國際合作。今年的G7由美國出任主席國，目前正考慮於6月中旬至下旬開會。峰會上預計會討論在第一波疫情平息後，促進世界經濟復甦的舉措等；亦將討論為了防備第二波疫情，針對治療藥物和疫苗研發上的合作。