新冠肺炎：病毒快速消失　牛津憂疫苗研發50%機會失敗

新冠肺炎肆虐全球，英國牛津大學的專家加緊研發疫苗，惟項目負責人希爾（Adrian Hill）警告，新冠病毒目前快速消失，確診數下跌，研究人員難以確認疫苗是否有效，預計9月有結果的第二階段試驗恐怕只有50%機會成功。

英媒上周六（23日）刊出希爾的訪問，他指英國的新冠病毒現時快速消失，社區沒有病毒傳播，疫苗試驗志願者不會染疫，這讓科學家難以證實疫苗是否有效。他透露，團隊招攬了1萬人於未來數周進行人體試驗，預計少於50人會染疫，若少於20人確診，測試結果將沒有價值。他直指，這是與消失中的病毒及時間競賽，此前相信9月會有80%機會研發成功，目前只有一半機會，甚至沒有結果。

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）上周宣布與美國政府達成總值12億美元（約93.6億港元）協議，在測試成功後為對方生產4億劑疫苗。此前，英國政府亦承諾投放約1.3億英鎊（約12.3億港元）資助大量生產疫苗，讓英國在9月前優先獲得3000萬劑。

希爾警告，不能保證疫苗研發成功，但生產劑量數字不斷上升，警告各國不要承諾過多，就算8月有結果，也不可翌日立即為所有人接種疫苗。

團隊將於下月初公布首輪逾1000名志願者參與的人體試驗結果，有參加者受訪時稱想在疫情期間有貢獻，希望疫苗有效。有女志願者指，想到有機會注射試驗疫苗就覺得像科幻電影情節，人總要冒險，注射後出現了類似流感的病徵，稍後做首次抽血檢驗。她透露，志願者有電子日記系統，每天收到電郵提醒登入，完成查詢健康狀況的問卷。