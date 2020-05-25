新冠肺炎：病毒無進化可適應人類　專家促查外洩可能

各國至今未就新冠病毒起源達成一致結論，澳洲一個科學團隊表示，新冠病毒沒有經過演變，從一開始就能「獨特地適應傳染人類」，並指必須調查病毒是否從中國湖北武漢市的實驗室洩漏。

英媒上周六（23日）報道，澳洲福林德斯大學醫學教授彼得羅夫斯基（Nikolai Petrovsky）進行生物科技研究，下月會為新冠肺炎疫苗展開人體測試。他認為，新冠病毒不是典型的人畜共患疾病，它從第一日就能「特殊地」進入人體。他指，由動物傳人的新病毒，一般要進化才能適應新宿主，但不知為何新冠病毒沒有進化已能完全適應人類。

彼得羅夫斯基亦提到，巧合地與新冠病毒關係密切的已知病毒，武漢實驗室都有研究，他認為疫源調查不能忽視實驗室外洩病毒的可能性，說：「調查結果可能對科學家或全球政治沒有利，但不能因為答案會產生問題而逃避。現時沒有病毒外洩的證據，但間接數據足以令我們關注。」

另外，美國新澤西州羅格斯大學生物安全專家埃布賴特（Richard Ebright）則表示，新病毒包含上述不尋常的特徵又自然地出現是有機會，但不太可能。至於病毒外洩的可能性，他稱會有機會，但沒有證據顯示可能性高。他又指武漢研究所正在創造一種嵌合病毒（chimeric），並尋求資助以測試其感染人類細胞的能力。