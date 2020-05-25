港版國安法：德國斥一國兩制如虛文　憂港局勢惡化

中國推動為香港國安立法，德國朝野議員先後發聲譴責中方推動制定「港版國安法」，直指做法顯示「一國兩制」形同虛文，北京亦欠缺安全感，擔憂香港局勢進一步惡化。

國會外交委員會主席、執政基民黨的洛特根（Norbert Röttgen）在Twitter發文，指中國試圖以港版國安法進一步限制香港人的自由權利，「一國兩制」猶如虛文，中方不尊重港人民主自治的權利。基民黨團外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）則稱，中國面臨經濟發展遲緩壓力，在對抗新冠肺炎疫情的手法亦受批評，北京對權力缺乏安全感，因此打壓香港的政治活動，借國安法阻止港人的政治自覺擴散到中國。

在野綠黨黨團主席戈林-艾卡特（Katrin Göring-Eckardt）則呼籲外長馬斯（Heiko Maas）召見中國駐德國大使。

美國《紐約時報》上周六（23日）的一篇評論文章指，中國政府動用所有國家宣傳機器透過評論文章及社交網貼文，為目的是加強控制香港的港版國安法護航，聲稱立法是為了阻止極端示威者顛覆國家政權，並以強硬口吻要求外國不要干涉中國內政。