300護士集體離職　疑因似中國人遭歧視

有護士投訴遭當地人諷為「新冠病毒」，甚至被吐口水。

中國和印度近期因爆發邊境衝突導致兩國關係緊張。據印度媒體報道，當地加爾各答多家醫院爆發護士集體離職潮，原因之一是這些護士的長相像中國人，因而遭到歧視。有護士甚至表示，上班時不但遭當地人諷為「新冠病毒」，甚至被吐口水。

報道指，在西孟加拉邦大城市加爾各答爾的多家醫院，近日有超過300名護士離職。這些護士主要來自印度東北部接壤緬甸的曼尼普爾邦，相比印度其他地區，當地居民的相貌特徵與中國人近似。印度的種族歧視問題一向嚴重，加上中國最先爆發新冠肺炎，更令當地人對中國產生偏見。

除歧視問題外，有護士又投訴所在醫院提供的防疫設備不足，令醫護人員擔心個人健康。有護士表示不願在這時離開自己的崗位，但實在無法支持下去。

曼尼普爾邦首席部長辛格就事件發表聲明，對疫情期間該邦醫護人員的遭遇表示憤慨，但強調護士均是自願離職，該邦政府沒有要求醫護人員回鄉工作。

面對大量護士離職，加爾各答多家醫院只好減少接受病人的數目，同時加強對在職醫護人員的輔導，以防進一步流失。據當地官方統計，西孟加拉邦至今共錄得2961宗新冠肺炎確診病例，因病致死人數達250人。